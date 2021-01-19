وظائف شاغرة بفروع شركة نادك في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحرض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة نادك:

وأبرزت شركة نادك، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول التجارة (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المبيعات، والتسويق)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مشرف التغذية (حرض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تغذية حيوانية، أو الإنتاج الحيواني).

– كاشير/ أمين الصندوق (جدة): شهادة الثانوية العامة، أو شهادة الدبلوم في تخصص المحاسبة.

التقديم على وظائف شركة نادك:

وأوضحت شركة نادك، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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