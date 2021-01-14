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حصاد اليوم
#وظائف شاغرة في الخطوط الجوية القطرية في 4 مدن
لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس

#وظائف شاغرة في الخطوط الجوية القطرية في 4 مدن

2021/01/14
الساعة 11:58 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة في الخطوط الجوية القطرية في 4 مدن
المواطن- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
1 تفاصيل وظائف شركة الخطوط الجوية القطرية:
2 التقديم على وظائف شركة الخطوط الجوية القطرية:

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة الخطوط الجوية القطرية:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الحسابات.

– مشرف مناوب خدمات المطار.

– موظف مناوب خدمات المطار.

– وكيل خدمات المطار.

– وكيل أول خدمات المطار.

– مدير حسابات أول.

– مدير تجاري.

– مشرف خدمات المطار.

– مساعد المكتب.

– منسق عمليات المبيعات.

– مسؤول عمليات المبيعات.

التقديم على وظائف شركة الخطوط الجوية القطرية:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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    6 مشاراكات

    1. ممدوح الشاويش

      وظيفه مشرف خدمات او مساعد مكتب

      ‎رد

    2. محمد الخالدي

      ممكن

      ‎رد

    3. عايض محمد

      ثانوية تقدير جيد. هل يتم قبولي. ؟؟

      ‎رد

    4. غير معروف

      حامل الشهادة النانوية معدل جيد. هل يتم قبولي؟؟

      ‎رد

      1. بدر عبدالله محسن المقاطي العتيبي

        مشرف مناوب خدمات المطار

        ‎رد

    5. Shaaban

      طيب مينفعش تشغلوني اي حاجه

      ‎رد

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