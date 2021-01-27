وظائف شاغرة في كلية ومعهد المسجد النبوي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت كلية ومعهد المسجد النبوي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، عن حاجتها لاستقطاب الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة للتدريس عن طريق (التعاقد/ التعاون)، لحمَلة شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في التخصصات التالية: (القرآن الكريم وعلومه، الحديث وعلومه، الفقه وأصوله، العقيدة، اللغة العربية، التربية الإسلامية، التاريخ الإسلامي، الإدارة العامة، إدارة الأعمال، نظم المعلومات)؛ وذلك للعمل بكلية ومعهد المسجد النبوي في المدينة المنورة.

شروط وظائف وكالة شؤون المسجد النبوي:

وأبرزت الوكالة أنَّ الشروط والمستندات المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المؤهل صادرًا من إحدى الجامعات السعودية أو من جامعة دولية معترف بها في وزارة التعليم السعودية.

– اجتياز الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية.

المستندات المطلوبة:

وبينت الوكالة أنَّ على الراغبين بالتقديم إرفاق النسخ الإلكترونية على أن توضع بمستند واحد من نوع (PDF) وألّا يتجاوز حجم المستند المرفق 3 ميجابايت، وهي كالتالي:

– السيرة الذاتية للمتقدم.

– صورة من المؤهلات العلمية + صورة من الدورات التدريبية والمشاركات الثقافية إن وجدت.

– صورة من الهوية الوطنية + صورة برنت من الأحوال المدنية للتأكد من الحالة الوظيفية للمتقدم.

– صورة من معادلة الشهادات.

– صورة من الخبرات العلمية والعملية إن وجدت.

التقديم على وظائف كلية ومعهد المسجد النبوي:

وأوضحت الوكالة، أنَّ التقديم مُتاحٌ بدءًا من يوم الخميس الموافق 15/ 6/ 1442هـ، ويستمر حتى تاريخ 22/ 6/ 1442هـ؛ وذلك عبر البريد الإلكتروني: ([email protected]).

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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