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#وظائف شاغرة لدى شركة الرقيب في 3 مدن
لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس

#وظائف شاغرة لدى شركة الرقيب في 3 مدن

2021/01/31
الساعة 7:16 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة لدى شركة الرقيب في 3 مدن الرقيب التجارية
المواطن- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
1 تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:
2 التقديم على وظائف شركة الرقيب التجارية:

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الرياض، والهفوف، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق التوصيل (للسعوديين/ الرياض).

– مساعد مدير متجر (الهفوف).

– مسؤول المشتريات (الخبر).

– مسوق/ تاجر مرئي معرض (الرياض).

– ممثل خدمة الضيوف/ أمين الصندوق (للسعوديين/ الخبر).

– أمين المخزن (الخبر).

– أمين المخزن (الرياض).

– أمين المخزن (الهفوف).

التقديم على وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 31 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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