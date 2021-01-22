وظائف شاغرة للجنسين بشركة الرقيب التجارية في 5 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، وجدة، والرياض، والهفوف، وخميس مشيط.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مصمم جرافيك (للسعوديين/ الخبر).

– مشرف التوصيل (جدة).

– مشرف مستودع (الرياض).

– وكيل مركز الاتصال (الهفوف).

– مسوق/ تاجر مرئي معرض (خميس مشيط).

التقديم على وظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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