وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة، وشركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات، ومؤسسة الخلية المتحدة لمكافحة الحشرات، وشركة ابتكار للتقنية” في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف دعم فني (للجنسين).

– مساعد إداري (للرجال).

– مراقب عمال كهرباء (للرجال).

– موظف حاسوب (للرجال).

– أمين مستودع (للرجال).

التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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