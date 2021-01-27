وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات، وشركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة، والشركة العربية لدعم وتأهيل المباني المحدودة، والشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية- أساكو” في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– شغل حاسب آلي (للرجال).

– كاتب مكتب (للرجال).

– مراقب عمال بالموقع (عدد وظيفتين/ للرجال).

– مشرف مراقبة العمل (للرجال).

– مسؤول طوارئ (للرجال).

– سباك (للرجال).

– منسق مستأجري/ شاغلي المرافق (للجنسين).

التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 27 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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