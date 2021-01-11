وظائف شاغرة للجنسين في فروع مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي

– فني مواد معقمة/ مستودعات طبية (الرياض).

– سكرتير ثانٍ (الرياض).

– مأمور حركة (الرياض).

– مدرب اللياقة البدنية (الرياض).

– استشاري أسنان (المدينة المنورة).

– استشاري مساعد طب وجراحة العيون (المدينة المنورة).

– مشرف التصوير الومضاني للأوعية الدموية (المدينة المنورة).

– فني أول فيزياء طبية (المدينة المنورة).

– كاتب جناح (عدد وظيفتين/ المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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