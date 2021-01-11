‎الرئيسية
حصاد اليوم
#وظائف شاغرة للجنسين في فروع مستشفى الملك فيصل التخصصي

#وظائف شاغرة للجنسين في فروع مستشفى الملك فيصل التخصصي

2021/01/11
الساعة 9:37 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
1
طباعة
#وظائف شاغرة للجنسين في فروع مستشفى الملك فيصل التخصصي
المواطن- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
1 شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:
2 طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي

– فني مواد معقمة/ مستودعات طبية (الرياض).

– سكرتير ثانٍ (الرياض).

– مأمور حركة (الرياض).

– مدرب اللياقة البدنية (الرياض).

– استشاري أسنان (المدينة المنورة).

– استشاري مساعد طب وجراحة العيون (المدينة المنورة).

– مشرف التصوير الومضاني للأوعية الدموية (المدينة المنورة).

– فني أول فيزياء طبية (المدينة المنورة).

– كاتب جناح (عدد وظيفتين/ المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


ذات صلة :
  • متى ينتهي كورونا من العالم نهائيًّا؟
    •
  • استقبال آلاف الشكاوى مرة واحدة وراء إغلاق موقع حماية المستهلك
    •
  • الدرع العربي توصي بزيادة رأس مال الشركة 100 مليون عن طريق منح أسهم
    •
  • عطاء التعليمية توافق على توزيع 40 مليون ريال أرباحًا للمساهمين
    •

    ‎تعليق واحد

    1. مجاهد محمد الطيب

      اترك تعليقك هنا ..انا مجاهد خريج كلية العلوم قسم الاحياء اقبل انشاء الله وظيفة كاتب وانا حاليا في السودان

      ‎رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :