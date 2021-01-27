وظائف شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالخرج، ومستشفى القوات المسلحة بشرورة، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب نائب باطنة (الخرج).

– مساعدة طبيب أسنان (عدد 6 وظائف/ شرورة).

– طبيب نائب نساء وولادة (عدد وظيفتين/ الخرج).

– أخصائي أول جراحة قلب (جدة).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 27 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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