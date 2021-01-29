وظائف شاغرة للخريجين في بنك الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلن بنك الرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين من الجنسين، ضمن برنامج “فرسان الرياض”؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

شروط وظائف بنك الرياض:

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، المالية)، أو التخصصات الأخرى ذات الصلة.

التقديم على وظائف بنك الرياض:

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر