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حصاد اليوم
#وظائف شاغرة للخريجين في بنك الرياض
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

#وظائف شاغرة للخريجين في بنك الرياض

2021/01/29
الساعة 8:08 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة للخريجين في بنك الرياض بنك الرياض
المواطن- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
1 شروط وظائف بنك الرياض:
2 التقديم على وظائف بنك الرياض:

أعلن بنك الرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين من الجنسين، ضمن برنامج “فرسان الرياض”؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

شروط وظائف بنك الرياض:

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، المالية)، أو التخصصات الأخرى ذات الصلة.

التقديم على وظائف بنك الرياض:

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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