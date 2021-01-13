وظائف صحية شاغرة بفروع مستشفيات القوات المسلحة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب نائب أمراض قلب.

– طبيب نائب عناية مركزة لأمراض الكلى (عدد 3 وظائف).

– طبيب نائب جراحة الأوعية الدموية.

– استشاري فيزيائي طبي.

– طبيب نائب الأمراض المعدية.

– استشاري التخدير (عدد وظيفتين).

– سكرتير طبي.

– فني غازات طبية (عدد وظيفتين).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر