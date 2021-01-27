وظائف صحية شاغرة في برنامج الخدمات الصحية بالجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري أمراض القلب للأطفال.

– استشاري الطب النفسي.

– صيدلاني.

– منسق خدمات المرضى.

التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 27 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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