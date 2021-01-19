وظائف صحية شاغرة للجنسين بمركز أرامكو الطبي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي طب الطوارئ.

– ممرض أول/ رعاية الأطفال.

– مدرب أول تمريض إكلينيكي.

– مساعد تمريض/ عام.

– ممرض أول عملي.

– مبرمج طبي.

– أخصائي معالج الأسنان.

– طبيب أسنان عام.

– أخصائي عصب الأسنان.

– أخصائي تقنية العيادات المتخصصة.

– ممرض/ العيادات الخارجية.

– خبير إدارة مخاطر الرعاية الصحية.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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