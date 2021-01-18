وظائف صحية شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة في 5 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مخطط صيدلاني.

– مثقف صحي (عدد وظيفتين).

– منسقة مكافحة عدوى.

– ممرضة جودة.

– ممرضة جروح.

– أخصائي نطق وتخاطب.

– مدرسة تمريض (عدد 4 وظائف).

– فني ترميز تشخيصي (عدد 3 وظائف).

– ناسخ طبي.

– فني طب طوارئ (عدد 5 وظائف).

– أخصائية موجات فوق صوتية/ نساء وولادة (عدد وظيفتين).

– فني معمل أسنان.

– أخصائي تقنية أسنان.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 18 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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