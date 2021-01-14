وظائف صحية وإدارية شاغرة في بوبا العربية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدد من مدن المملكة.

تفاصيل وظائف شركة بوبا العربية:

وأبرزت شركة بوبا العربية، أنَّ الوظائف متاحة على مسمى:

– أخصائي إذن/ تفويض طبي مسبق (عدد 7 وظائف): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الطب والجراحة، التمريض)، أو أي مجال طبي ذي الصلة.

– مدير إدارة المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير أول حلول النظام المالي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال).

التقديم على وظائف شركة بوبا العربية:

وأوضحت شركة بوبا العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 14 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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