وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة بفروع شركة التصنيع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الدمام، والرياض، وجدة، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني ثالث كهرباء (الدمام).

– فني ميكانيكي (الدمام).

– مدير سلسلة التوريد (الرياض).

– مساعد مستودعات (الرياض).

– مساعد ثالث التفريغ (جدة).

– مشرف الصيانة (الرياض).

– أخصائي كهرباء (الجبيل).

– أخصائي أول مركز البيانات (الجبيل).

– رئيس قسم المبيعات (الجبيل).

– أخصائي أول سلسلة التوريد (الجبيل).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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