وظائف قيادية شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظائف قيادية شاغرة، للعمل لدى شركة الأوقاف للاستثمار بمدينة الرياض (الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف)، بمسمى (مدير عام الموارد البشرية).

شروط وتفاصيل الوظائف

واشترطت الهيئة ما يلي:

• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

• درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية، نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلها

• خبرة مهنية لا تقل عن 15 سنة في مجال الموارد البشرية، منها خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المناصب الإدارية

• معرفة قوانين التعويضات والمزايا المحلية وقوانين العمل

• إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

وأشارت الهيئة العامة للأوقاف إلى أن التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي من هنـا.

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