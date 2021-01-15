وظائف محاضرين شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف محاضرين شاغرة للجنسين، في تخصص اللغة الإنجليزية والعلوم الأساسية؛ وذلك للعمل في كلية العلوم والمهن الصحية بالرياض، والبرنامج التحضيري في جدة والأحساء.

وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الماجستير في التخصصات التالية:

– اللغة الإنجليزية/ اللغويات التطبيقية/ اللغويات (للجنسين/ الرياض، وجدة، والأحساء).

– علم النفس الإكلينيكي/ علم النفس (للرجال/ الرياض).

– الإحصاء الحيوي/ الإحصاء/ علم الوبائيات والإحصاء الحيوي (للرجال/ الرياض).

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021م؛ ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 17 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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