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#وظائف مضيفات شاغرة في الخطوط السعودية

#وظائف مضيفات شاغرة في الخطوط السعودية

2021/01/05
الساعة 9:07 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف مضيفات شاغرة في الخطوط السعودية
المواطن- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
1 شروط وظائف الخطوط الجوية السعودية:
2 التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية:

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة للنساء، على مسمى “مضيف مقصورة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

شروط وظائف الخطوط الجوية السعودية:

وأبرزت الشركة، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

– معادلة الشهادة إذا تم الحصول عليها من خارج المملكة مع إرفاق خطاب الاعتماد من وزارة التعليم.

– اختبار معياري لإتقان اللغة الإنجليزية (STEP) بواسطة QIYAS بحد أدنى 72 درجة.

– ألّا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة (ميلادي).

– يجب أن يكون الطول والوزن وفقًا لمخطط السعودية القياسي.

– يجب أن يجتاز تقييم الفرز وفقًا لمعايير السعودية.

التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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