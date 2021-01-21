وظائف هندسية شاغرة بفروع شركة السعودية للتموين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مراقب الجودة (الرياض).

– مراقب الجودة (الدمام).

التقديم على وظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 21 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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