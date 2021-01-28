وظائف هندسية شاغرة لدى شركة معادن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من الرياض، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف الإنتاج (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير الصيانة والتفتيش (رأس الخير): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 28 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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