وفاة أقدم إنسان غاب في العالم بحديقة أوريغون الأمريكية

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

توفي أقدم إنسان غاب في العالم إنجي عن 61 عامًا في حديقة حيوان أوريغون، أكثر مناطق الجذب السياحي شعبية في بورتلاند الأمريكية، حيث عاش نصف قرن، في نهاية هذا الأسبوع.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عاشت أنثى إنسان الغاب إنجي حتى 61 عامًا ، لكن صحتها تضررت في الأسابيع الأخيرة.

وقال الموظفون في حديقة الحيوان: إنها كانت بالكاد تظهر أي اهتمام بالطعام، حتى المفضل لديها.

قدرات إنجي الخاصة:

وبعد عدم ظهور أي علامات تحسن على الرغم من إعطائهم الألم، قرر الأطباء البيطريون أن أفضل مسار للعمل هو القتل الرحيم للحيوان.

وفي بيان عام تم الكشف عنه بخصوص وفاة إنجي، قال بوب لي موظف حديقة الحيوان: “كنا نعلم أنها لا تستطيع العيش إلى الأبد، ولكن هذا مؤلم حقًّا، وأنا أعلم أن العديد من الزوار يشعرون بالحزن معنا، كانت قدرة إنجي على التواصل مع الناس مذهلة، لقد ألهمت الأجيال”.

وأشار إلى أنه على الرغم من عمرها، إلا أنها كانت فضولية وتظهر اهتمامًا شديدًا بمشاهدة البشر الذين يأتون للزيارة.

وعلى وجه الخصوص، كانت فضولية للغاية لمعرفة ما بداخل حقائب اليد والمحافظ وحقائب الظهر.

وقال لي: “بعض المتطوعين والموظفين والضيوف كانوا يرغبون في حمل الألعاب أو الأغراض ذات الألوان الزاهية في حقائبهم فقط من أجل إنجي”.

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