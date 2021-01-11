وفاة الإعلامي الكويتي حسين ملا المتروك

المواطن - متابعة

توفي الإعلامي الكويتي حسين ملا علي المتروك، اليوم الاثنين، بعد دخوله العناية المركزة بالمستشفى الأميري.

وقالت حسابات إخبارية كويتية، إن الإعلامي حسين ملا المتروك، توفي إثر مضاعفات حدثت له عقب إجرائه عملية جراحية دقيقة في الأمعاء، في أحد المستشفيات الخاصة.

وكان الإعلامي حسين ملا علي المتروك قد بدأ عمله الإذاعي مع إذاعة الكويت عام 1959 وحتى قبل دخوله المستشفى ووفاته.

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