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وفاة اللواء النفيعي بعد أن خلد اسمه في مهمة تطهير الحرم المكي عام 1979
من أشهر الشخصيات التي مرت في تاريخ الجيش السعودي

وفاة اللواء النفيعي بعد أن خلد اسمه في مهمة تطهير الحرم المكي عام 1979

2021/01/14
الساعة 12:49 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وفاة اللواء النفيعي بعد أن خلد اسمه في مهمة تطهير الحرم المكي عام 1979 محمد بن زويد النفيعي
المواطن - الرياض

توفي يوم أمس الأربعاء اللواء الركن مظلي متقاعد محمد بن زويد النفيعي بعد مسيرة طويلة قضاها في خدمة الوطن.

وتكللت رحلة النفيعي بالنجاح وإنجاز المهمات، حيث كان من أشهر الشخصيات التي مرت في تاريخ الجيش السعودي، ومن أبرز مهماته إدارته لعمليات تطهير الحرم المكي أثناء “حادثة جهيمان” في عام 1400هـ، حينما كان يعمل ركن عمليات في قوة الأمن الخاصة آنذاك كوحدة من وحدات أمن وزارة الداخلية.

والنفيعي من مواليد مكة المكرمة 1364هـ، وجزء من طفولته عاشه في مكة المكرمة، والجزء الآخر ما بين محافظة الطائف ومدينة الرياض، والتحق بفصول الدراسة في المدرسة المحمدية في مكة المكرمة، ومن ثم انتقل إلى محافظة الطائف، التي أكمل فيها دراسته حتى تحصل على شهادة الصف الثاني متوسط من المدرسة الفيصلية الثانوية. وبعد ذلك تقدم إلى المدرسة العسكرية، وانتقل إلى العاصمة الرياض وأكمل فيها رحلته التعليمية حتى تحصل على الثانوية العامة (قسم علمي) في المدرسة العسكرية، وبعدها التحق بالكلية الحربية، وتخرج فيها بشهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية.


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    2 مشاراكات

    1. أبو منصور القصيمي

      السلام عليكم ورحمة الله أسأل الله العلى العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون
      أحسن الله عزائكم جميعاً …. ( أبو منصور القصيمي )

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    2. غير معروف

      السلام عليكم ورحمة الله أسأل الله العلى العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون أحسن الله عزائكم جميعاً …. ( أبو منصور القصيمي )

      ‎رد

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