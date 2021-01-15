وفاة سائق دراجات فرنسي في داكار 2021

المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة المنظمة لمنافسات رالي داكار 2021، اليوم الجمعة، عن وفاة سائق الدراجات النارية الفرنسي بيار شيربان متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها.

وفاة شيربان في داكار 2021

وكان بيار شيربان صاحب الـ52 عامًا، الذي يُشارك في منافسات بطولة رالي داكار للمرة الرابعة في تاريخه، قد تعرض لحادث خلال المرحلة السابعة ما بين حائل وسكاكا، يوم الأحد الماضي.

وأشار حساب داكار – المملكة العربية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن السائق الفرنسي شيربان توفي أثناء نقله على متن طائرة طبية، متأثرًا بجروح نجمت عن حادث تعرض له خلال المرحلة السابعة.

ونعت وزارة الرياضة عبر حسابها السائق الفرنسي، وقالت: “بكثير من الأسى تعلن اللجنة المنظمة لرالي داكار 2021 وفاة سائق الدراجات بيار شيربان إثر حادثٍ تعرض له خلال المرحلة السابعة.. نشاطر أسرته ومحبيه مشاعر الحزن لفقدان هذا الرياضي المتميز”.

رالي داكار السعودية 2021

واستضافت السعودية النسخة 42 من الرالي، وتُعتبر أول نسخة تُقام في قارة آسيا التي تم أُقيمت عام 2020، وتم عقد شراكة مع داكار، يمتد إلى 10 سنوات، وأُقيم أول سباق في المملكة خلال الفترة من 5 حتى 17 يناير 2019.

وانطلق داكار 2021، الأسبوع الماضي وسيستمر وحتى 15 يناير، ويضم السباق جوانب تقنية أكثر، ويتحدى المشاركون لخوض المنافسات بين الكثبان الرملية منذ اليوم اﻷول وحتى اﻷخير، وستكون هناك أماكن مختلفة وتحديات أصعب.

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