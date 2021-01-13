وفاة مستور العصيمي أحد أقدم شعراء المحاورة في السعودية والخليج

المواطن - الرياض

توفي إلى رحمة الله تعالى شاعر المحاورة مستور العصيمي عن عمر ناهز الـ92 عامًا، وذلك بعد معاناة مع المرض.

نعي ودعاء:

ونعى مواطنون على موقع تويتر، اليوم الأربعاء، الشاعر مستور العصيمي داعين أن يتغمده الله برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن العصيمي ولد في وادي بسل عام 1347 هـ – 1928 م وبدأ الشعر عام 1370 هـ ويعتبر من أقدم شعراء المحاورة في السعودية والخليج لاقى فطاحلة الشعراء مثل مطلق الثبيتي وصياف الحربي وجار الله السواط وشلويح المطيري وعبد الله المسعودي ومحمد الجبرتي ومعيض العجي ورشيد الزلامي ومحمد بن جرشان.

وللشاعر الراحل مستور العصيمي قصيدة كتابية واحدة فقط والكثير من مواجهات كبار الشعراء ومنهم مطلق الثبيتي وصياف الحربي وعبد الله المسعودي ومحمد الجبرتي وشليويح المطيري ومعيض العجي ورشيد الزلامي وجار الله السواط وسعد البقمي وخلف بن هذال العتيبي ومحمد بن جرشان البقمي وغيرهم.

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