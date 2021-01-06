وفاة نجم مانشستر سيتي السابق كولين بيل

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء أمس الثلاثاء، عن وفاة لاعبه الدولي السابق كولين بيل عن عمر يُناهز الـ74 عامًا، بعد معاناة مع المرض لفترة قصيرة.

وفاة كولين بيل:

وعلق رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، خلدون آل مبارك، على وفاة نجم الفريق السابق قائلًا: “كولين بيل سيتم تذكره دائما كلاعب عظيم والنبأ المفجع اليوم بشأن رحيله، سيؤثر على جميع المرتبطين بنادينا”.

وأضاف: “حالفني الحظ في التحدث بشكل دوري لمديره السابق وزملائه، ومن الواضح بالنسبة لي أن كولين كان لاعبًا يحظى بأعلى درجات التقدير من جميع من تشرف باللعب إلى جواره أو شاهده وهو يلعب، الوقت لا يمكن أن يمحو ذكريات عبقريته”.

كولين مع مانشستر سيتي:

وشارك كولين بيل في 492 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بين عامي 1966 و1979، ونجح في تسجيل 152، وعلى الصعيد الدولي؛ شارك مع منتخب إنجلترا في 48 مباراة.

وسبق أن أطلق مسؤولي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اسمه على مدرج في إستاد الاتحاد، وذلك بناء على تصويت الجماهير في عام 2004.

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