وفاة 22 معلمًا تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي

المواطن - متابعة

قالت نقابة المعلمين اليمنيين، اليوم السبت: إن عدد التربويين الذين ماتوا تحت التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي في الفترة من 21 سبتمبر 2014م إلى نوفمبر 2020م بلغ 22 حالة، ووصفت ما يجري في تلك السجون بأنه الأكثر إرهابًا في العالم.

وأوضح المسؤول الإعلامي للنقابة، يحيى اليناعي، أن فئة المعلمين تحتل المرتبة الأولى في الفئات المستهدفة بالتعذيب حتى الموت على أيدي المسلحين الحوثيين بنسبة 16% من الإجمالي الكلي لحالات الوفاة تحت التعذيب في اليمن البالغة 137 حالة.

صالح البشري أولى ضحايا ميليشيا الحوثي:

وأشار إلى أن أول ضحية للتعذيب حتى الموت في اليمن عقب الانقلاب الحوثي كان من التربويين وهو المعلم “صالح البشري”.

ولفت اليناعي، وفق ما نقله عنه موقع “المصدر أونلاين” الإخباري المحلي، إلى أن محافظة الحديدة تحل أولًا في عدد الوفيات بواقع 4 معلمين، تليها محافظات حجة وصعدة وعمران بعدد ثلاثة في كل منها، ثم صنعاء وذمار وأمانة العاصمة بواقع حالتي وفاة في كل محافظة.

وأدان المسؤول النقابي صمت المبعوث الأممي لليمن عن هذه الانتهاكات، وقال: “في حين أن سجون الحوثي هي نهاية الإنسانية، وميليشياته لا تبالي بالقانون الدولي الإنساني، فإن المبعوث الأممي غريفثس هو الآخر لا يبالي بشيء”.

شارك الخبر