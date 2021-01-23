وفد سعودي رفيع المستوى في أوزبكستان غدًا لإطلاق مشروعات مشتركة

المواطن - واس

يبدأ وفد سعودي رفيع المستوى يوم غد زيارة إلى جمهورية أوزبكستان؛ بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

الوفد برئاسة الفالح:

ويشارك في الوفد برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح عدداً كبيراً من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى وفد رفيع من القطاع الخاص وكبار رجال الأعمال السعوديين.

ويتضمن جدول الزيارة إطلاق عدد من المشروعات المشتركة وتوقيع مذكرات تفاهم وتدشين مشروعات للطاقة المتجددة تقودها شركات سعودية، بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات بين المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.

فرص استثمارية في أوزبكستان:

يذكر أن بيئة الأعمال في جمهورية أوزبكستان تشهد تزايدا في فرص الاستثمار في مجالات الطاقة، والصناعات الغذائية ومواد البناء والتعدين والإلكترونيات وتقنية المعلومات والزراعة وغيرها.

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