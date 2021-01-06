وقت اللياقة تحصد 5 ميداليات في بطولة السعودية النسائية للقوة البدنية

المواطن - الرياض

توّج رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام المهندس أسامة الرميان، الفائزات في بطولة السعودية النسائية الأولى للقوة البدنية التي نظمها الاتحاد في صالة الملز بالرياض، وحققت شركة وقت اللياقة 5 ميداليات (ذهبية واحدة وفضيتين وبرونزيتين) بعد أن نالت اللاعبة سارة الحارثي المركز الثاني في فئة 63 كغ، من وقت اللياقة، وفي فئة 84- كغ حققت اللاعبة نجوى مستوري الميدالية البرونزية، من وقت اللياقة.

في حين خطفت البطلة فاطمة الزهراء صابر الميدالية الذهبية في فئة 84+ وحصلت اللاعبة ربى القصار على الميدالية الفضية واللاعبة أسماء محمدين على الميدالية البرونزية من وقت اللياقة.

وقد شهدت البطولة مشاركة أكثر من 60 لاعبة من مختلف الجنسيات يمثلن مختلف المراكز في المملكة.

من جهة أخرى، كرّمت شركة وقت اللياقة، في مقرها بالرياض، الفائزات الخمس على ما حققنه من إنجازات لافتة لـ” وقت اللياقة”، في بطولة المملكة النسائية الأولى للقوة البدنية، وذلك بحضور جوستن ماسكروف الرئيس التنفيذي لشركة لجام، والدكتور محمد سالم مدير عام الإدارة الرياضية والأستاذة شدن حمد الصقري مديرة إدارة دعم الأعمال في شركة لجام المالك والمشغل لأندية وقت الياقة، والأستاذ فضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضية في وقت اللياقة.

شارك الخبر