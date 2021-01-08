وليد الفراج يكشف معلومة مثيرة عن الطرف الآخر في خلاف العويس

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي وليد الفراج معلومة مثيرة عن الطرف الآخر الذي دخل في خلاف وتلاسن مع محمد العويس، حارس النادي الأهلي، عقب مباراة القادسية بالجولة الـ12 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الخلاف لم يكن مع إداريًّا:

وغرد الفراج قائلًا: “الطرف الآخر في قضية حارس الأهلي، ليس إداريًّا بل عضو مجلس جمهور نادي القادسية، ودخل المنصة حسب إفادته لـ مساعد النمشان مراسل الدوري مع وليد، بناءً على وجود اسمه في كشوفات المدعوين”.

وفي وقت سابق، كشف بدر رافع، مراسل القنوات الرياضية السعودية، التفاصيل الكاملة وراء تلاسن وخلاف محمد العويس حارس الأهلي مع أحد المسؤولين بـ مدرج نادي القادسية، بعد خسارة الراقي بثلاثية لهدف.

ماذا طلب العويس من الحكم الرابع ؟

وقال رافع: إن الأحداث بدأت قبل الهدف الثالث لـ فارس الشرقية، حيث طلب العويس من الحكم الرابع في المباراة التعامل مع الأشخاص المتواجدين في مدرج فارس الشرقية؛ بسبب التلاسن وقولهم أحاديث أغضبت حارس الأهلي.

وأضاف رافع أن التلاسن والخلاف حدث بين مسؤول متواجد بـ مدرج فارس الشرقية والعويس عقب نهاية المباراة مباشرة، حيث حاول الدخول في مشاجرة معه عقب نهاية اللقاء.

وكان فارس الشرقية هزم النادي الأهلي بثلاثية مقابل هدف، ليفقد الأهلي الفرصة في الصعود لصدارة دوري المحترفين للأسبوع الثاني على التوالي بعد تعثر الهلال بالتعادل ضد نادي الباطن.

والتقطت عدسات الكاميرا الخلاف الحاد بين حارس الأهلي وأحد أعضاء مجلس إدارة فارس الشرقية، عقب خسارة الأهلي بثلاثية مقابل هدف، ليتدخل المحيطين بالحارس من أجل تهدئة الموقف والأوضاع.

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