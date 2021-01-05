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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر لحضور القمة الخليجية برئاسة الملك سلمان

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر لحضور القمة الخليجية برئاسة الملك سلمان

2021/01/05
الساعة 12:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر لحضور القمة الخليجية برئاسة الملك سلمان
المواطن - الرياض

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى مطار العلا لحضور القمة الخليجية برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله.

وكان في استقبال سموه في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

وقد غادر سمو أمير دولة قطر والموكب المرافق في موكب رسمي إلى مركز مرايا لحضور فعاليات القمة الخليجية في العلا.


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