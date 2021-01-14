ياسر الشهراني يُجدد عقده مع الهلال لـ4 أعوام

المواطن - مروة نبيل

اتفقت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل مع ياسر الشهراني على تجديد عقده؛ ليستمر مع الفريق الأول لكرة القدم لفترة أطول.

ياسر الشهراني مستمر

وأكد الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس، أن ياسر الشهراني سيوقع على عقود تجديد عقده مع الهلال لمدة 4 أعوام، عند الساعة الثالثة عصرًا.

وفي السياق ذاته، لفتت صحيفة “الرياضية”، إلى أن ياسر الشهراني صاحب الـ28 عامًا، اتفق مع الإدارة الهلالية بشكل نهائي على تجديد عقده مقابل 8.5 مليون ريال في العام الواحد.

وكان وكيل أعمال الشهراني، غرم العمري قد صرح مؤخرًا بأن النجم الهلالي لم يدخل الفترة الحرة من عقده حتى الآن، مؤكدًا امتلاكه للعديد من العروض، ولكنه لم يتحدث مع أي ناد آخر، احترامًا لإدارة الأزرق والتزام اللاعب لعقده.

الهلال في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثالث بـ22 نقطة.

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