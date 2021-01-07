يتقدمها الهلال .. 11 ناديًا يحصلون على شهادة الكفاءة المالية

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الهلال و 10 أندية أخرى اليوم الخميس في الحصول على شهادة الكفاءة المالية؛ وذلك بعد استيفائهم شروط الحصول عليها، حيث تم الإعلان عن النتائج من خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء اليوم الخميس من قبل لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة.

الهلال يحق له تسجيل لاعبين في الميركاتو الشتوي

وتمكنت إدارة الهلال رفقة كل من ضمك والفتح والعين والقادسية والفيصلي وأبها والتعاون والرائد والشباب والأهلي من الحصول على شهادة الكفاءة المالية بعد تقديمهم للمستندات التي أثبتت التزامهم ببنود سداد مستحقات اللاعبين ومستحقات الأندية الرياضية ومقدمات عقود المدربين والموظفين بالإضافة إلى سداد رواتب اللاعبين والموظفين والمدربين ودفع المكافآت المستحقة.

وبالتالي يحق للأندية الـ11 التعاقد مع لاعبين وتسجيلهم في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وزارة الرياضة أعلنت نهاية المدة المحددة

وكانت وزارة الرياضة ممثلة بلجنة الكفاءة المالية أعلنت يوم الخميس الماضي، انتهاء مهلة أندية دوري المحترفين، المحددة والمتعلقة بتقديم المستندات الخاصة بجميع الالتزامات المالية المستحقة السداد قبل نهاية تاريخ 30 أكتوبر الماضي، وذلك للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وفي هذا الصدد قدمت وزارة الرياضة الشكر لكافة الأندية ومسؤوليها على تعاونهم الكبير في تقديم المستندات المطلوبة وتفعيل وسائل التواصل المستمرة مع اللجنة، بما يحقق الهدف المأمول بالحصول على شهادة الكفاءة المالية من أجل تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية بالأندية الرياضية، لضمان استقرارها وتحقيقها للأهداف المنشودة.

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