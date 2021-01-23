يناير شهر تألق الاتحاد ضد النصر

المواطن - محمد سمعه

ينتظر عشاق الكرة السعودية غدًا الأحد كلاسيكو الاتحاد ضد النصر، المقرر إقامته في ملعب الشرائع بمكة المكرمة.

تاريخ مواجهات الاتحاد والنصر في يناير:

ويحمل شهر يناير ذكريات إيجابية للعميد في مبارياته ضد النصر، حيث سبق للعميد الفوز على النصر في 6 مباريات بشهر يناير، بينما فاز النصر في 3 مباريات، وتعادل الفريقان في 3 مواجهات بينهما في يناير.

وكان اللقاء الأول بين الفريقين في بطولة الدوري في يناير أُقيم عام 1979 وانتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

بينما نجح النصر في تحقيق فوزه الأول في مواجهات يناير على حساب العميد بنتيجة هدفين لهدف في عام 1981، بينما تعادل الفريقان بنتيجة 2/ 2 في يناير 1984.

وفي يناير من عام 1987 تمكن العميد من الفوز على النصر للمرة الأولى في الشهر بثلاثية دون رد في جدة، بينما تعادل الفريقان في يناير 1988 بنتيجة هدف لكل فريق.

وبعام 1990 حقق العميد الفوز على النصر بنتيجة هدف دون رد في الرياض في شهر يناير، ثم كرر فوزه على النصر في يناير 1993 بالفوز بنتيجة هدفين دون رد.

وفي يناير 1995 فاز النصر بهدف، ثم تعادل الفريقان مجددًا بنتيجة هدف لكل فريق في يناير 2006.

ونجح الاتحاد في يناير من عامي 2008 و 2009 في الفوز على النصر برباعية دون مقابل في المباراة الأولى وبهدف دون رد في المباراة الثانية.

وبعام 2010 فاز النصر في يناير على العميد بنتيجة هدفين مقابل هدف في الرياض، بينما فاز العميد في الرياض بهدف.

آخر لقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين:

وآخر لقاء بين الفريقين في يناير 2020، كان انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق في دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

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