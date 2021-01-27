يوتيوب شورتس يهدد زعامة تيك توك على مواقع التواصل

المواطن - عمر رأفت - الرياض

أصبح لتطبيق تيك توك الشهير منافس في مجال الفيديوهات، بعد أن تم إطلاق منصة يوتيوب شورتس، من شركة يوتيوب الشهيرة، وتحديدًا في سبتمبر من العام الماضي.

وكان إنستجرام هو الآخر قد أعلن في نوفمبر الماضي عن “ريلز”، وهو منتج شبه نسخة من تيك توك يعمل في الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة أخرى.

كيف سيعمل يوتيوب شورتس؟

وحينها قال موقع يوتيوب المملوك من قبل شركة جوجل الشهيرة: إن المنصة الجديدة مخصصة لصانعي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لتصوير مقاطع فيديو قصيرة وجذابة باستخدام هواتفهم المحمولة.

وتعتزم جوجل من خلال الاستثمار في مجال مقاطع الفيديو منافسة تيك توك، في الوقت الذي يواجه التطبيق تهديدات بسبب الاختراقات التي واجهها في الأيام الأخيرة بخصوص بيانات الأعضاء.

وستوفر المنصة طريقة لربط مقاطع الفيديو المتعددة معًا وإضافة الموسيقى واستخدام المؤقت والعد التنازلي لتسجيل مقاطع الفيديو دون استخدام اليدين، وجميع الميزات المتوفرة حاليًّا على تطبيق تيك توك.

يوتيوب شورتس يسحق تيك توك:

وأعلنت يوتيوب إن مقاطع الفيديو القصيرة على منصة يوتيوب شورتس، حظيت بنحو 3.5 مليار مشاهدة يوميًّا في الهند.

وأوضحت المدير التنفيذ ليوتيوب، سوزان وجيسكي، أن مقاطع الفيديو القصيرة عبر يوتيوب شورتس تحصد يوميًّا رقمًا كبيرًا جدًّا من المشاهدات اليومية يبلغ 3.5 مليارات.

وأضافت نتطلع إلى إطلاق يوتيوب شورتس في المزيد من الأسواق هذا العام.

مشاكل تيك توك الأمنية:

وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية كشفت عن وجود عيب خطير في تطبيق مشاركة الفيديوهات الشهير تيك توك، والذي كان من شأنه أن يسمح للمتسللين بسرقة المعلومات الشخصية من حسابات المستخدمين.

الثغرة الأمنية، الموجودة في ميزة “العثور على الأصدقاء” في تيك توك، أعطت الجهات السيئة معلومات كافية للاتصال بين تفاصيل الملف الشخصي وأرقام الهواتف.

باستخدام هذه المعلومات، يمكن للمهاجمين إنشاء قاعدة بيانات للمستخدمين وأرقام هواتفهم ذات الصلة لأجل ممارسات ضارة.

وقال المتحدث باسم شركة Check Point، وهي الشركة المختصة بالكشف عن الثغرات الأمنية التي اكتشفت هذا الاختراق، إكرام أحمد، في بيان: “يمكن لأي شخص سرقة معلومات بهذه الدرجة الحساسة، وبواسطتها يمكن أن يقوم بمجموعة من الأنشطة الخبيثة، ونوصي مستخدمي تيك توك بعدم مشاركة بياناتهم الشخصية على التطبيق”.

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