يوتيوب يمدد تجميد حساب ترامب إلى أجل غير مسمى

المواطن - متابعة

أعلن موقع يوتيوب تمديد تجميد حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى أجل غير مسمى وذلك بعد تجميد القناة لمدة 7 أيام في بداية يناير الجاري.

مخاطر حصول عنف:

وعلق موقع الفيديوهات الشهير يوم 13 يناير الجاري، حساب ترامب، وحذف تسجيل فيديو نشره، وقال الموقع، في بيان حينها، إنه تم اتخاذ هذا القرار بسبب مخاطر حصول عنف، وإن القناة الآن ممنوعة مؤقتًا من تحميل محتوى جديد لترامب لمدة 7 أيام عل الأقل.

وتجميد حساب ترامب على يوتيوب مؤقتًا، يعني أن مقاطع الفيديو التي تم تحميلها مسبقًا في ملفه الشخصي ستكون متاحة، لكنه لن يتمكن من نشر مقاطع فيديو جديدة.

شارك الخبر