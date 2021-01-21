يوفنتوس بطلًا لـ كأس السوبر الإيطالي بثنائية في نابولي

المواطن - محمد سمعه

نجح فريق يوفنتوس في التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي بعد الفوز، مساء أمس الأربعاء، على حساب فريق نابولي بثنائية دون رد.

أحداث مباراة يوفنتوس ونابولي:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي نابولي، حيث سدد اللاعب اليوناني مانولاس مدافع نابولي كرة رأسية علت عارضة الحارس فويتشيك تشيزني.

ثم حاول فريق يوفنتوس بعد ذلك إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسجيل الهدف الأول لفريق اليوفي بالدقيقة الرابعة والستين.

وواصل اليوفي ضغطه بكل قوة، وذلك سعيًا لإحراز الهدف الثاني.

وبعد معاناة تمكن البيانكونيري من إضافة الهدف الثاني عبر المهاجم الإسباني ألفارو موراتا بالدقيقة الخامسة والتسعين.

يذكر أن اليوفي كان خسر من فريق إنتر ميلان بثنائية دون مقابل في مباراة أُقيمت يوم الأحد الماضي على ملعب جوزيبي مياتزا معقل إنتر ميلان في مدينة ميلانو.

وبعد الفوز بكأس السوبر الإيطالي، يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة فريق بولونيا يوم الأحد المقبل في الجولة التاسعة عشرة من عمر الدوري الإيطالي.

اليوفي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الكالتشيو:

ويحتل اليوفي حاليًّا المركز السادس في جدول ترتيب أندية الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة، حيث يسعى اليوفي لتحقيق الانتصارات بالجولات المقبلة لإحياء فرصه في المنافسة على لقب الدوري.

وحقق يوفنتوس لقبه التاسع في بطولة السوبر الإيطالي بعد الفوز على نابولي.

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