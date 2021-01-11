يوكوهاما الياباني يُجدد عقد مهاجمه كازويوشي ميورا صاحب الـ54 سنة !

المواطن - محمد سمعه

جدد نادي يوكوهاما إف سي الياباني اليوم الاثنين عقد اللاعب الياباني كازويوشي ميورا صاحب الـ54 سنة، لمدة موسم واحد.

بدأ مسيرته الاحترافية منذ عام 1986

ويُعد اللاعب ميورا أكبر لاعب كرة قدم محترف في العالم سنًا، بعد أن وصلت مسيرته الاحترافية للسنة رقم 35، بعد أن بدأها في عام 1986 في نادي سانتوس البرازيلي.

وكان ميورا بدأ مسيرته في سن الـ19 عامًا وأصبح أول لاعب ياباني يحترف في الدوري الإيطالي في عام 1994، كما اعتزل دوليًا مع المنتخب الياباني في عام 2000 بعد أن لعب 89 مباراة دولية، تمكن خلالها من إحراز 55 هدفًا.

وأصبح ميورا أكبر لاعب سنًا حول العالم يسجل هدفًا في مباراة بأحد الدوريات وهو في سن الخمسين في عام 2017.

أبرز محطات كازويوشي ميورا

وسبق للاعب كازويوشي ميورا اللعب في صفوف كوريتيبا البرازيلي وبالميراس البرازيلي وجنوى الإيطالي وفيسيل كوبي الياباني ونادي سيدني إف سي الأسترالي.

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