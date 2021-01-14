‎الجامعة الإسلامية تخفض إنفاقها الكهربائي 45 %

‎أطلقت الجامعة الإسلامية مبادرة نوعية في المدينة الجامعية والمقرات المرتبطة لترشيد الإنفاق من خلال مبادرات نوعية وخاصة بالطاقة (الكهرباء)، بهدف خفض معدل الإنفاق الكهربائي بمعدل يزيد عن 45%.

‎وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على التزام الجامعة الإسلامية بمعايير الاستدامة والحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على المقدرات الطبيعية والتقليل من التلوث من أجل إيجاد بيئة آمنة ومسقرة وصحية.

‎ وتعد مبادرة ” ترشيد الطاقة ” ضمن جهود الجامعة لتوفير كميات كبيرة من الكهرباء عن طريق استخدام الإضاءات الموفرة LED بدلًا من الإضاءات التقليدية مما سيكون له دور في خفض الإنفاق على استهلاك الكهرباء ووقف الهدر في الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية التي تعدُّ واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم.