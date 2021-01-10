10 أهداف تمنح ستراندبيرج صدارة هدافي دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

حافظ نجم فريق أبها، السويدي كارلوس ستراندبيرج على صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رغم غيابه عن هز الشباك في الجولة الـ14.

ستراندبيرج يتصدر قائمة الهدافين

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة هدافي البطولة بعد مرور 14 جولة، والتي يتصدرها النجم الأبهاوي ستراندبيرج برصيد 10 أهداف.

وسجل المهاجم السويدي هدفًا في شباك الاتحاد ليقود فريقه لتحقيق الفوز بهدف نظيف في الجولة الـ13، ولكنه لم يتمكن من التسجيل في مباراة الأهلي ضد أبها، والتي حسمها الراقي بثلاثية دون رد.

قائمة هدافي دوري محمد بن سلمان

ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن فابيو أبرو المركز الثاني في قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 أهداف، بعدما فشل في هز الشباك بالجولة الـ14، حيث خسر فريقه بثنائية نظيفة ضد ضمك.

وأحرز مهاجم النادي الأهلي، السوري عمر السومة ثنائية في شباك أبها، ليرفع عدد أهدافه إلى 8 بالتساوي مع نجم فريق ضمك إيميليو زيلايا الذي سجل هدفين ضد الباطن، بالإضافة إلى نجم نادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو صاحب الـ8 أهداف أيضًا.

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