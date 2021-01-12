12 لجنة لإزالة التعديات والعقوم في وادي قنونا

المواطن- محمد الغبيشي- القنفذة

أزالت لجنة مكونة من 12 جهة حكومية، عدداً من التعديات والعقوم المخالفة التي تعيق جريان المياه، كما عملت على ردم الحفريات في وادي قنونا بعد معالجتها، بالإضافة إلى تكليف عدد من أصحاب المزارع بردمها داخل المزارع.

12 جهة حكومية تمنع التعديات:

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن ابراهيم المعيدي أنه بناء على طلب مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة وموافقة المحافظ تم تشكيل اللجنة لأعمال مسح وإزالة التعديات بوادي قنونا، حيث باشرت اللجنة المشكلة من مكتب وزارة البيئة بمحافظة القنفذة وبلديتي القنفذة وسبت الجارة والدفاع المدني والشرطة ولجنة التعديات وفرع وزارة النقل ومراكز الإمارة بمركز سبت الجارة وأحد بني زيد وخميس حرب، أعمال المسح وإزالة التعديات بوادي قنونا.

منع التعدي:

وتأتي هذه اللجنة في إطار حرص متابعة ومراقبة الأودية والسدود وجريان السيول بمجراها الطبيعي ومنع التعدي، حيث يعتبر وادي قنونا من أكبر الأودية بتهامة جنوب غرب المملكة ويصب في محافظة القنفذة ويقع على روافده العديد من الأراضي الزراعية التي تنتج أجود أنواع الحبوب من الذرة والدخن والسمسم، وكذلك إنتاج الفاكهة من أشجار المانجو.

ويقع بهذا الوادي سد وادي قنونا، وكذلك منتزه قنونا الوطني بمحافظة القنفذة.

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