‎الرئيسية
أخبار 13 منطقة
المواطن - مكة
12 لجنة لإزالة التعديات والعقوم في وادي قنونا
عملت على ردم الحفريات بعد معالجتها

12 لجنة لإزالة التعديات والعقوم في وادي قنونا

2021/01/21
الساعة 10:09 صباحًا
- ‎فيالمواطن - مكة, جديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
12 لجنة لإزالة التعديات والعقوم في وادي قنونا 12 لجنة لإزالة التعديات والعقوم في وادي قنونا
المواطن- محمد الغبيشي- القنفذة
العناوين الفرعية
1 12 جهة حكومية تمنع التعديات:
2 منع التعدي:

أزالت لجنة مكونة من 12 جهة حكومية، عدداً من التعديات والعقوم المخالفة التي تعيق جريان المياه، كما عملت على ردم الحفريات في وادي قنونا بعد معالجتها، بالإضافة إلى تكليف عدد من أصحاب المزارع بردمها داخل المزارع.

12 جهة حكومية تمنع التعديات:

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن ابراهيم المعيدي أنه بناء على طلب مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة وموافقة المحافظ تم تشكيل اللجنة لأعمال مسح وإزالة التعديات بوادي قنونا، حيث باشرت اللجنة المشكلة من مكتب وزارة البيئة بمحافظة القنفذة وبلديتي القنفذة وسبت الجارة والدفاع المدني والشرطة ولجنة التعديات وفرع وزارة النقل ومراكز الإمارة بمركز سبت الجارة وأحد بني زيد وخميس حرب، أعمال المسح وإزالة التعديات بوادي قنونا.

B6A1290F E911 4D98 B0F5 BBD400540EB9

منع التعدي:

وتأتي هذه اللجنة في إطار حرص متابعة ومراقبة الأودية والسدود وجريان السيول بمجراها الطبيعي ومنع التعدي، حيث يعتبر وادي قنونا من أكبر الأودية بتهامة جنوب غرب المملكة ويصب في محافظة القنفذة ويقع على روافده العديد من الأراضي الزراعية التي تنتج أجود أنواع الحبوب من الذرة والدخن والسمسم، وكذلك إنتاج الفاكهة من أشجار المانجو.

ويقع بهذا الوادي سد وادي قنونا، وكذلك منتزه قنونا الوطني بمحافظة القنفذة.

A56465AC 6516 41FB B5F5 618489F5A6C0 F207AC54 E990 467C 816A 56394A90DA84 ED2C9524 DFC6 4B39 A719 58CB7B4733D5 199EE3C7 FFEB 4EEC 963C FADECAB96EED D254F8DC 73E1 4B04 886C 7D51683421C2 4C29698E 112D 47E4 B90D B1361A195195 F2B1C243 CA18 478D 8119 5A50196EF3D5 29D34A5A 09EB 4182 A203 FA1C427B0E73 0C1F3AF6 3742 4D34 8717 CEE99050531E C080FA8E 831D 4703 8017 59FD4EF3527B

شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :