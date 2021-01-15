15 هدفًا في السوبر السعودي قبل نسخة 2021

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد النصر في كأس السوبر السعودي المقرر إقامتها، مساء يوم السبت المقبل، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

إحصائيات الأهداف في السوبر السعودي

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد وقع مؤخرًا اتفاقية رعاية لبطولة كأس السوبر السعودي مع شركة مياه بيرين، وشملت تغيير الاسم الرسمي لنسخة عام 2021، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكشف حساب كأس السوبر السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائيات الأهداف في البطولة قبل نهائي 2021، وعلق قائلًا: “15 هدفًا في 6 مباريات.. عشنا أهدافًا ممتعة لا تُنسى، شاركنا أجمل هدف تم تسجيله طوال النسخ السابقة”.

وجاءت إحصائيات الـ15 هدفًا، كالتالي؛ 9 أهداف تم تسجيلها بالقدم اليُمنى، مقابل 3 بالرأس ومثلها بالقدم اليُسرى، وتم إحراز هدف واحد من ركلة حرة مباشرة، وهدفين من خارج منطقة الجزاء، مقابل 12 هدفًا من داخل المنطقة.

وتُعد أكثر مباراة شهدت تسجيل أهداف في جميع النسخ السابقة من بطولة كأس السوبر السعودي هي مواجهة الفتح ضد الاتحاد عام 2013، والتي حسمها النموذجي لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل أبطال كأس السوبر

وأقيم كأس السوبر في 6 نسخ سابقة بداية من 2013 التي حققها نادي الفتح، فيما توج فريق الشباب لقب النسخة الثانية، وفريق الهلال حقق لقب الثالثة، فيما حسم الأهلي لقب النسخة الرابعة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق لقب كأس السوبر مرة أخرى في النسخة الخامسة، فيما حقق النصر لقب النسخة الأخيرة على حساب نادي التعاون.

شارك الخبر