16 #وظيفة شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة أبناء عبدالله حسين المطوع القابضة، والشركة العربية لدعم وتأهيل المباني المحدودة، وشركة زهران للصيانة والتشغيل المحدودة، وشركة محجوب” في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب عام (للجنسين).

– منسق إداري (للنساء).

– مشغل ماكينات (عدد 3 وظائف/ للرجال).

– فني لحام (عدد وظيفتين/ للرجال).

– مفتش ميداني (للرجال).

– مدير مشروع (للرجال).

– ممرض (عدد 5 وظائف/ للجنسين).

– فني سحب دم (عدد وظيفتين/ للجنسين).

التقديم على وظائف

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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