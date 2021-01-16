16 #وظيفة صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أشعة (عدد وظيفتين/ الطائف).

– فني أشعة (عدد 13 وظيفة/ الطائف).

– أخصائي مراقب عدوى (جدة).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 4 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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