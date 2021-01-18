وبعد مرور 6 دقائق فقط من بدء احتفالات ليلة رأس السنة قالت خدمة الإطفاء في برلين إنها تلقت بلاغات عن اندلاع 18 حريقًا، مع مزيد من الحرائق في الساعات التالية.

يذكر أنه تم حظر بيع الألعاب النارية في الفترة التي سبقت 31 ديسمبر في ألمانيا، التي تفرض إغلاقًا، تستثنى منه المتاجر الأساسية فقط، حتى العاشر من يناير على الأقل في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.