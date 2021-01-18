المواطن - متابعة
تسببت احتفالات ليلة رأس السنة 2021 في العديد من الحوادث والإصابات في عدد من دول العالم بالرغم من القيود المفروضة على التجول والاحتفال في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
ففي ألمانيا حاول بعض سكان برلين إطلاق الألعاب النارية من منازلهم عشية رأس السنة، بعد أن مُنعوا من إطلاقها في معظم أنحاء المدينة، ما أدى إلى اندلاع عشرات الحرائق في أنحاء العاصمة الألمانية.
وبعد مرور 6 دقائق فقط من بدء احتفالات ليلة رأس السنة قالت خدمة الإطفاء في برلين إنها تلقت بلاغات عن اندلاع 18 حريقًا، مع مزيد من الحرائق في الساعات التالية.
يذكر أنه تم حظر بيع الألعاب النارية في الفترة التي سبقت 31 ديسمبر في ألمانيا، التي تفرض إغلاقًا، تستثنى منه المتاجر الأساسية فقط، حتى العاشر من يناير على الأقل في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.