20 #وظيفة شاغرة للمضيفات شاغرة في طيران أديل

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (20) وظيفة شاغرة للنساء، على مسمى “مضيف مقصورة/ طاقم طائرة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.
شروط وظائف شركة طيران أديل:
وأبرزت الشركة، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:
– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
– شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
– الحد الأدنى للعمر 23 سنة، الحد الأقصى للعمر 35 سنة.
– الحد الأدنى للطول 160 سم.
– إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا، أي لغة إضافية تعتبر ميزة إضافية.
– شخصية لبقة والقدرة على العمل مع الآخرين.
– خبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات تعتبر ميزة إضافية.
– صحة ولياقة بدنية جيدة وغير مدخنة.
– يجب أن تكون قادرة على السباحة 50 مترًا بصفة فردية.
التقديم على وظائف شركة طيران أديل:
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 6 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 فبراير 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).