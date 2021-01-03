3 أسباب تُحفز برشلونة قبل مواجهة بيلباو

المواطن - مروة نبيل

يسعى المدرب الهولندي رونالد كومان لتحقيق الفوز في مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو المقبلة، لمواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

البارشا يتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

وقبل مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو المرتقبة، واجه البارشا رايو فاليكانو، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، وحقق الفريق الكتالوني الفوز بصعوبة بنتيجة 2/1.

وسجل ثنائية الفريق الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي وفرينكي دي يونج عند الدقيقتين 69 و80، فيما أحرز هدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي رايو فاليكانو الوحيد، فران جارسيا عند الدقيقة 63، ليخطف البارشا بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

وتُقام مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي ستشهد عودة ميسي بعد حصوله على البطاقة الحمراء وغيابه لمدة مواجهتين للإيقاف، قبل أن يعود أمام فاليكانو.

وتمنح عودة ميسي، البارشا أفضلية كبيرة سواء فنية أو معنوية، خاصة أنه سجل 11 هدفًا في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بجانب صناعته لأكثر من هدف، وتشكيله لثنائية مميزة مع بيدري الذي يُقدم مستوى مميزًا مؤخرًا.

كما تشهد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو عودة الفريق الكتالوني إلى ملعبه “كامب نو”، بعدما لعب 8 مواجهات متتالية في جميع البطولات خارج معقله، وهو الأمر الذي يُسبب مشكلة للبارشا في المواسم الأخيرة، قبل أن يتحسن مع كومان، حيث فاز 7 مرات خلال آخر 8 لقاءات.

وجاءت هزيمة البارشا الوحيدة خارج ملعبه أمام أتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني، في المباراة التي امتدت إلى وقت إضافي، وشهدت حصول ميسي على بطاقة حمراء، وهو السبب الذي يُحفز لاعبي الفريق الكتالوني لتقديم أفضل ما لديهم في المباراة المقبلة، وتعويض الخسارة الأخيرة.

وقبل مواجهة أتلتيك بيلباو، يحتل الفريق الكتالوني المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 37 نقطة من 19 مباراة، وبفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، ولكنه خاض 18 مواجهة فقط حتى الآن.

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