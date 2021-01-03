3 لاعبين يقتربون من مغادرة الهلال في يناير

المواطن - محمد سمعه

يستعد لاعب آخر من صفوف الفريق الكروي الأول بـ الهلال للرحيل بفترة الانتقالات الشتوية مع السوري عمر خربين واللاعب هتان باهبري.

خربين وفيتو وباهبري الأقرب للرحيل

وسيكون الأرجنتيني لوسيانو فيتو ثالث لاعب مغادرة لصفوف الأزرق خاصة أنه لم ينجح في إقناع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بقدراته بعد أن انضم للفريق قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي في فترة الانتقالات الصيفية.

كما أن المدرب رازفان لوشيسكو يُفكر في ضم الصفقات التي ستفيد الفريق بالمرحلة المقبلة، خاصة أن أزرق العاصمة ينافس حاليًا على دوري المحترفين والسوبر السعودي ودوري أبطال آسيا.

وكان الأزرق أبدى اهتمامه مسبقًا بضم البرازيلي أليكس تيكسيرا واللاعبين سامي النجعي وعبدالإله العمري نجمي النصر، لكن من الصعب على العالمي التفريط في نجميه للغريم.

وذكرت صحيفة ” مكة” أن النصر سيجدد لنجميه قبل تحرك الهلال لضمهما، كما ذكرت صحيفة ” الرياض” أن السبب وراء رغبة لوشيسكو في التخلص من فيتو هو عدم إضافته الهجومية للفريق حيث لم يسجل وصنع هدفًا واحدًا فقط خلال 10 مباريات.

وضع فيتو مماثل لوضع باهبري

ويُعد سبب التفكير في الاستغناء عن فيتو مماثل لسبب التفكير في الاستغناء عن هتان باهبري الذي لا يشارك بصورة منتظمة مع الفريق الأزرق.

جدير بالذكر أن النصر الإماراتي يفكر في ضم هتان باهبري من صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية مع ضم البرازيلي رومارينيو لاعب نادي الاتحاد.

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