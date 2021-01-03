3 مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تُقام 3 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انطلقت مواجهاتها، أمس الخميس، بـ3 لقاءات أيضًا.

مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم عند الساعة 3:45 عصرًا بمواجهة ضمك ضد الفتح على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ويطمح الفريق الضمكاوي لخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى النموذجي لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين ضد نظيره أبها عند الساعة 3:50 عصرًا على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة، ويدخل الفريقان مباراة اليوم بهدف الظهور بشكل جيد واستعادة نغمة الانتصارات.

وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة الاتفاق ضد الوحدة عند الساعة 5:35 مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ويسعى فارس الدهناء لمواصلة انتصاراته بعد تحسن أدائه، فيما يطمح فرسان مكة للاستمرار في تحقيق النتائج المميزة.

دوري محمد بن سلمان

وكانت الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد انطلقت أمس بمواجهة الباطن ضد الاتحاد على ملعب نادي الباطن، وانتهت بفوز العميد بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق فوز هام على الفيصلي بنتيجة 3/2، فيما تمكن الهلال من انتزاع تعادل قاتل ضد الشباب بهدف لكل منهما.

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